Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ

Рух покинув останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ Маріуполь поступився Руху.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь львівського клубу. Перемога дозволила Руху набрати 20 очок та піднятися на 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

Відзначимо, що Маріуполь догравав матч у меншості, на 66-й хвилині матчу арбітр вилучив захисника Сергія Чоботенка.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 23 квітня

Маріуполь - Рух 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Климчук, 0:2 - 76 Борячук, 0:3 - 88 Рунич

Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов, Олег Очеретько (Олексій Кащук 68), Кирило Меліченко (Ігор Кирюханцев 55), Артем Бондаренко (Сергій Горбунов 77), В'ячеслав Танковський, Петро Стасюк

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Юрій Климчук (Остап Притула 74), Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Данило Кондраков (Андрій Борячук 58), Богдан Бойчук (Василь Рунич 86), Максим Білий, Мілош Стаменкович, Андрій Кухарук (Юрій Копина 86 ), Роман Карасюк

Попередження: Ярослав Мартинюк 30, Богдан Бойчук 79

Вилучення: Сергій Чоботенко 65