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У Ла-Лізі визначились щодо санкцій проти клубів Суперліги

Сьогодні 16:45 823 0
Хав'єр Тебас прокоментував створення Суперліги
У Ла-Лізі визначились щодо санкцій проти клубів Суперліги
#Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Ла-Ліга не буде застосовувати санкції щодо іспанських клубів, які вступили у Суперлігу.

Про це розповів президент іспанської ЛаЛіги Хав'єр Тебас.

"Моя позиція завжди прозора: проблема полягає не в збільшенні доходів, а в раціоналізації витрат. Діалог вівся до п'ятниці. Вони проголосували за реформу Ліги чемпіонів і раптово оголосили про створення нового турніру. Деяким клубам не сподобалася нова Ліга чемпіонів, і вони вирішили підірвати систему.

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Вони або брешуть, або помиляються. Я здивуюся, якщо такий бізнесмен, як Флорентіно Перес, помиляється, тому тут кожен зробить свій висновок. Ла-Ліга не відмовляється від своїх клубів, ми продовжимо їх любити з тією ж силою. Що стосується трьох президентів, я давно не обговорював цю тему з Флорентіно. Лапорта кілька тижнів тому, під час виборчої кампанії, ставився до Суперліги інакше, а зараз здається її головним захисником. Мігель Хіль Марін не брав участі в будь-яких таємних переговорах. Його викликали в останню хвилину, щоб він приєднався до турніру. Я вважаю, що Атлетіко не брав участі ні в яких переговорах по Суперлізі.

Ми не говоримо про санкції. Кожен хоче, щоб полетіли голови, але у нас є процедура. Ми повинні подивитися, чим все закінчиться, поспішати нема чого. Думаю, найголовніше те, що клуби були вже покарані їх власними уболівальниками. Це вплинуло на їхню репутацію.

Тривалий час великі європейські клуби створювали загрозу, але мені здається, що зараз вона зникає. Будемо реалістами – Суперліга мертва без англійських і німецьких клубів", – розповів Тебас.

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