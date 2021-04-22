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Навколо спорту

Барселона пояснила свою позицію щодо Суперліги

Вчора 21:44 505 0
Барселона виступила із заявою щодо участі клубу у Суперлізі
Барселона пояснила свою позицію щодо Суперліги
#Барселона, #Суперліга

Джерело - fcbarcelona.com.

Барселона не збирається виходити з-поміж учасників Суперліги.

Про це йдеться в заяві іспанського клубу.

"Барселона поділяє думку більшості європейських ТОП-клубів про те, що в футболі необхідно провести структурні реформи, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості і життєздатності, підвищення видовищності для уболівальників.

У цьому контексті рада директорів Барселони в терміновому порядку прийняла рішення про участь в Суперлізі в якості клубу-засновника змагання. Метою турніру було підвищення якості та привабливості шоу, пропонованого для глядачів.

Рішення було прийнято з переконанням, що можлива відмова від участі в цій ініціативі як клубу-засновника була би історичною помилкою. Як світовий еталонний спортивний клуб ми відстоюємо лідерське покликання клубу, яке є невід'ємною частиною самобутності і спортивного та соціального духу організації.

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З огляду на соціальну реакцію, викликану вищезгаданою ініціативою, не можна заперечувати, що Барселона розуміє необхідність проведення набагато глибшого аналізу причин, що викликали цю реакцію. Ця робота з поглибленого аналізу вимагає часу, щоб більше не робити будь-яких поспішних дій.

Ми вважаємо не менш важливим відзначити об'єктивний факт, що суд ООН вже надав запитуваний терміновий юридичний захист, підтвердивши тим самим законність ініціативи клубів-засновників проєкту Суперліги. У зв'язку з цим клуб вважає недоречним, що необхідний процес роздумів і дебатів встановлюється під критеріями невиправданого тиску і залякування.

Попри те що Барселона прекрасно усвідомлює важливість і інформаційний інтерес, викликаний цим питанням, а також необхідність завжди діяти з максимальною прозорістю, Барселона завжди буде діяти з обережністю і закликає до максимального розуміння, поваги і навіть терпіння до соціальної сторони питання і громадської думки", - йдеться в повідомленні.

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