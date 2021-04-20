Наставник Реала Зінедін Зідан відмовився відповідати на питання про Суперлігу, де одним з головних учасників якраз є мадридський клуб.

Про це розповів сам наставник мадридського клубу.

"Нічого не буду говорити. Всі ці питання задавайте одній людині - президенту клубу Флорентіно Пересу. Я можу говорити з приводу гри, все інше не до мене.

Я не збираюся ділитися своєю думкою з приводу Суперліги. Тому що моя робота - тренувати команду", - сказав Зідан.