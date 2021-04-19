Денисов: Динамо за всіма параметрами заслужило золото

Після перемоги в матчі 22-го туру УПЛ над Шахтарем (1:0) Динамо не упустить свій титул.

Про це заявив генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Абсолютно впевнений, що киянам тепер уже ніщо не завадить виграти золоті медалі. Чемпіонство Динамо, вважаю, буде абсолютно заслуженим і закономірним. Це треба визнати.

Треба визнати, що Шахтар в нинішньому сезоні, маючи валізу проблем, не награв ні на чемпіонство, ні на Кубок, ні на Суперкубок. Чотири попередні сезони гірники справедливо були найкращими в УПЛ, але в цьому Динамо за всіма параметрами заслужило золото", - сказав Денисов.