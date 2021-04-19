 Денисов: Динамо за всіма параметрами заслужило золото | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Динамо за всіма параметрами заслужило золото

Вчора 21:25 977 0
Експерт - про чемпіонську гонку в УПЛ
Денисов: Динамо за всіма параметрами заслужило золото
#Денисов, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Після перемоги в матчі 22-го туру УПЛ над Шахтарем (1:0) Динамо не упустить свій титул.

Про це заявив генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Абсолютно впевнений, що киянам тепер уже ніщо не завадить виграти золоті медалі. Чемпіонство Динамо, вважаю, буде абсолютно заслуженим і закономірним. Це треба визнати.

Треба визнати, що Шахтар в нинішньому сезоні, маючи валізу проблем, не награв ні на чемпіонство, ні на Кубок, ні на Суперкубок. Чотири попередні сезони гірники справедливо були найкращими в УПЛ, але в цьому Динамо за всіма параметрами заслужило золото", - сказав Денисов.

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.

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