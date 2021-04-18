Динамо спілкувалося з експівзахисником Шахтаря Тайсоном на предмет співпраці.

Про це розповів журналіст Роман Бебех.

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"Знаю, що розмова про Динамо і Тайсона була. Але ті фінансові умови, які хотів Тайсон, Динамо просто не витягує. У Тайсона один з найбільших контрактів в історії українського футболу. Кажуть, під три мільйони", - сказав Бебех.