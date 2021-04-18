 Динамо хотіло переманити Тайсона - Бебех | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо хотіло переманити Тайсона - Бебех

Сьогодні 15:40 215 0
Динамо хотіло підписати Тайсона
Динамо хотіло переманити Тайсона - Бебех
#Тайсон, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Бомбардир.

Динамо спілкувалося з експівзахисником Шахтаря Тайсоном на предмет співпраці.

Про це розповів журналіст Роман Бебех.

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"Знаю, що розмова про Динамо і Тайсона була. Але ті фінансові умови, які хотів Тайсон, Динамо просто не витягує. У Тайсона один з найбільших контрактів в історії українського футболу. Кажуть, під три мільйони", - сказав Бебех.

Нагадаємо, Шахтар достроково розірвав контракт з Тайсоном, і він перейшов на правах вільного агента в Інтернасьйонал.

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