Джерело - Бомбардир.
Динамо спілкувалося з експівзахисником Шахтаря Тайсоном на предмет співпраці.
Про це розповів журналіст Роман Бебех.
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"Знаю, що розмова про Динамо і Тайсона була. Але ті фінансові умови, які хотів Тайсон, Динамо просто не витягує. У Тайсона один з найбільших контрактів в історії українського футболу. Кажуть, під три мільйони", - сказав Бебех.
Нагадаємо, Шахтар достроково розірвав контракт з Тайсоном, і він перейшов на правах вільного агента в Інтернасьйонал.