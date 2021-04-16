 Денисов: Тайсон дійсно розірвав контракт з Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Тайсон дійсно розірвав контракт з Шахтарем

Сьогодні 17:10 1082 0
Бразилець покине Україну найближчим часом
Денисов: Тайсон дійсно розірвав контракт з Шахтарем
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тайсон розірвав контракт з донецьким Шахтарем та найближчим часом покине межі України.

Про це заявив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Так, контракт дійсно розірваний. Тайсон отримав статус вільного агента і найближчим часом покине Україну.

Сьогодні ближче до вечора з'явиться інформація на клубному джерелі Шахтаря, а я просто її підтверджую", - сказав Денисов.

Нагадаємо, Тайсон виступав в Україні з 2010 року. Спочатку він грав за харківський Металіст, а з 2013-го - за донецький Шахтар.

Раніше, Маркевич назвав переможця матчу Шахтар - Динамо.

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