Маркевич назвав переможця матчу Шахтар – Динамо

Шахтар є фаворитом у матчі 22 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"Впевнений, що Шахтар буде битися, адже для нього перемога в цьому матчі – це останній шанс внести інтригу в чемпіонат. Адже навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, фактично, поставить крапку щодо того, хто стане володарем золотих медалей. Лише у випадку перемоги в "гірників" можуть з’явитися якісь надії. Хоча це майже нереально.

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Динамо, скоріш за все, буде грати на контратаках, як і завжди проти Шахтаря, буде намагатися спіймати свій момент. Тим більш, що кияни такою тактикою вже неодноразово засмучували донеччан. А "гірники" будуть домінувати.

Думаю, що Шахтар виграє. З перевагою в один м’яч", - розповів Маркевич.