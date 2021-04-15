Челсі може позбутися Вернера наступного літа

Результативність німецького форварда залишає бажати кращого

25-річний форвард збірної Німеччини Тімо Вернер може залишити лондонський Челсі наступного літа.

Про це повідомляє Evening Standard.

У Вернера залишилося мало часу, щоб переконати головного тренера синіх Томаса Тухеля в своїй корисності. В останніх 29-ти матчах за аристократів Тімо забив лише два м'ячі.

Тухелю подобаються 32-річний аргентинський форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро і 20-річний норвезький бомбардир дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд. Якщо для досягнення трансферних цілей Тухеля знадобляться додаткові кошти, Челсі розстанеться із Вернером.

Тімо Вернер перейшов у Челсі з Лейпцига літом 2020 року за €53 мільйони.

Раніше, Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів.