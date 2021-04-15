Челсі може позбутися Вернера наступного літа

Джерело - sport.ua.
25-річний форвард збірної Німеччини Тімо Вернер може залишити лондонський Челсі наступного літа.
Про це повідомляє Evening Standard.
У Вернера залишилося мало часу, щоб переконати головного тренера синіх Томаса Тухеля в своїй корисності. В останніх 29-ти матчах за аристократів Тімо забив лише два м'ячі.
Тухелю подобаються 32-річний аргентинський форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро і 20-річний норвезький бомбардир дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд. Якщо для досягнення трансферних цілей Тухеля знадобляться додаткові кошти, Челсі розстанеться із Вернером.
Тімо Вернер перейшов у Челсі з Лейпцига літом 2020 року за €53 мільйони.
Раніше, Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів.