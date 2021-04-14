Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів

Між фахівцями зав'язалася перепалка, до якої приєдналися гравці обох команд

Відразу після закінчення поєдинку Челсі - Порту (0:1) між головними тренерами команд Томас Тухель і Сержіу Консейсау сталася сутичка.

Про це повідомляє Record.

Тухель образив свого колегу, використавши ненормативну лексику. Це сталося в той момент, коли Консейсау підійшов до німця, щоб подякувати йому за гру.

Потім в центрі поля зав'язалася перепалка, до якої підключилися й футболісти. Поки невідомо, чи застосує УЄФА будь-які штрафні санкції до сторін конфлікту.

Нагадаємо, що в півфіналі турніру сині зустрінуться з переможцем протистояння Реал - Ліверпуль.