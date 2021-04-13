Вербич спростував чутки про те, що не зіграє в нинішньому сезоні

Футболіст прокоментував інформацію про те, що більше не допоможе команді в поточному сезоні

Джерело - ТК Футбол.

Гравець Динамо Беньямін Вербич продовжує відновлення і сподівається, що ще з'явиться на футбольному полі в рамках поточного розіграшу чемпіонату України.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не зможу зіграти у цьому сезоні? Це неправда. Ніхто не знає, зіграю я чи ні. Зараз все роблю, щоб я повернувся до кінця сезону, а що буде - не знаю. Ми всі працюємо, щоб я зіграв до кінця сезону і щоб у відпустку пішов здоровим. Я вже почав трохи бігати, а то роботи дуже багато. Дуже специфічна травма. Все робимо, щоб повернутися - не так щоб швидше, а щоб не повторилося", - розповів Вербич.

У поточному сезоні Вербич провів 12 ігор у чемпіонаті України, в яких забив один гол. Останній раз він з'являвся на полі 12 грудня минулого року в матчі проти Колоса.

Динамо лідирує в турнірній таблиці чемпіонаті України, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Наступний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть у суботу, 17 квітня, проти донецького Шахтаря. Початок зустрічі о 19:30.

Нагадаємо, Шахтар готується до битви з Динамо без двох гравців.