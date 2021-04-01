Сабо: Після Франції збірну України сильно піднесли

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що преса і вболівальники сильно піднесли збірну України після нічиї з Францією.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вважаю, що преса і вболівальники сильно піднесли збірну України після нічиї з Францією. Не можна так робити, оскільки наші футболісти теж трохи злетіли, а падати вийшло боляче.

Звичайно, головна причина невдачі в грі з казахами - нереалізація гольових моментів. Є моменти, але не можуть забити. Це був матч, в якому у нашої команди були забійні можливості, суперник навіть дозволяв приймати м'яч в штрафний і робити кілька дотиків. Той же Мораес три рази підігравав собі м'яч, перш ніж нанести удар.

Могли забивати Зубков, Довбик. Голова внизу, а б'ють прямо у воротаря. Хоча був час підняти голову і відправити м'яч у кут. Про що це говорить? Рівень майстерності, на жаль, підвів. Звичайно, прикро, що самі упустили два очки і не обіграли такого суперника, який був Україні цілком по зубах", - зазначив Сабо.