Зінченко підсумував результати збірної України

Матч кваліфікації на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану стануть для збірної України хорошим уроком.

Про це розповів капітан національної команди Олександр Зінченко.

"Всередині - спустошення. Я вважаю, що результат незадовільний. Три очки в трьох матчах ... Ми повинні були вичавлювати максимум. У матчі з Казахстаном ми втратили два очки. Вдячний уболівальникам за підтримку. Ми повинні робити висновки і рухатися вперед, нам є до чого прагнути.

Коли команда доходить один раз до воріт, ми не можемо пропускати м'ячі. Ми програємо і перемагаємо тільки разом. Не знаю, в чому причина нічиї, можна говорити багато про що. Так, ми можемо шукати винних, але ніколи не будемо цим займатися. Ми - одне ціле і повинні вдосконалитися, розбирати наші помилки і уникати їх. У нас було дуже багато моментів в першому таймі, потрібно було доводити гру до кінця, забити кілька м'ячів і просто контролювати гру, що ми і робили. Це футбол, буде для нас черговим уроком. Сподіваюся, будемо робити правильні висновки і рухатися далі.

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Результат рухав нас уперед. Дуже не вистачало уболівальників, тому що в такі моменти вони потрібні як ніколи. Фізично відчував себе нормально, тому що звик грати в такому ритмі. За іншим хлопцям - не знаю. Втрата концентрації? Головному тренеру завжди видніше, будемо робити поправки. В кінці Казахстан сіл глибоко в оборону, потрібно було щось робити. Потрібно було ще раніше перебудуватися під цю гру. Коли суперник починає глибоко сідати, потрібно використовувати фланги і насичувати штрафну, шукати дальні удари і моменти, а не просто возити м'яч поперек поля. Потрібно було доставляти м'яч в штрафну, щоб чіплялися наші нападники.

Матчі проти Фінляндії та Казахстану будуть для нас хорошим уроком. Звичайно, ми хотіли добитися кращого результату, але це футбол. Зараз все їдуть в клубі і найголовніше, щоб всі були в формі і здорові, не отримували травми. Уже через півтора місяця зберемося, тоді тренер буде говорити, що нам робити", - відзначив Зінченко.