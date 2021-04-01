Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді

Збірна України могла закривати гру з Казахстаном ще у першому таймі.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

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"Треба реалізовувати свої моменти. Ми створили достатньо, щоб іще в першому таймі закрити цю гру. Це не відмовки, а факти, як вони є. Ми пропускаємо контратаку — нас карають. Потім десь ми трошки втратили свої позиції. При цьому все одно створюємо моменти. Ми припускаємося помилок, яких раніше не було. Я з командою на цю тему розмовляю. Щоб провести детальний аналіз, мені потрібно зараз трохи часу. Так, ми ускладнили собі завдання. Але я не бачу в цьому безвиході. Ми набрали мало очок удома — будемо брати їх на виїзді", - відзначив Шевченко.