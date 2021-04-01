 Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:36 7620 2
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан
Сьогодні 10:45 662
Велепец повернувся у збірну України
Сьогодні 09:12 1375
Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 695
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE
Сьогодні 08:33 640
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА
Сьогодні 08:30 705
Шевченко: Казахстан покарав збірну України
Сьогодні 08:12 2512
Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:52 2180
Україна - Казахстан 1:1. Як це було
Вчора 23:35 13636
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Вчора 13:42 3729
Блоги
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:45 1346 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:12 1587
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
30.03.2021 16:53 2585
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
30.03.2021 11:42 2328
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3534 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Бокс Спаринг-партнер Мак-Грегора підтвердив бій з Берінчиком 1
12:57 Футбол Іспанія - Косово 3:1. Огляд матчу 103
12:45 Футбол Трубін відреагував на свій дебют у збірній України 302
12:35 Футбол Повне спустошення - Левченко підсумував матчі збірної України 755
12:17 Футбол Дешам: Журналісти називали збірну Казахстану ідіотами, а вони зіграли внічию 272
11:58 Футбол Греція - Грузія 1:1. Огляд матчу 273
11:48 Футбол Піжонство та самовпевненість - Кривцов пояснив провал у матчі з Казахстаном 381
11:38 Футбол Чемпіонат світ-2022. Який вигляд має турнірна таблиця групи України після 3-го туру 1156
11:31 Футбол Яремчук: Збірну України підвела реалізація 296
11:20 Теніс Світоліна водинадцяте зіграє проти перших ракеток світу 839
11:17 Футбол Зінченко – найкращий гравець матчу Україна – Казахстан за версією Whoscored 361
10:56 Футбол Боснія і Герцеговина - Франція 0:1. Огляд матчу 571
10:45 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан 662
10:33 Хокей Колорадо закинуло 9 шайб Аризоні, перемоги Торонто та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ 139
10:17 Блог Не футболом єдиним. Селезньов показав свою хокейну майстерність 367
10:14 Футбол Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді 778 1
10:01 Блог Збірна Польщі відмовилась стати на коліно перед матчем проти Англії 1397 1
09:57 Футбол Англія - Польща 2:1. Огляд матчу 551
09:48 Баскетбол Даллас обіграв Бостон, Лейкерс поступилися Мілвокі. Результати матчів НБА 539
09:31 Футбол Маліновський виділив проблему збірної України 924
09:23 Блог Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі 691 2
09:12 Біатлон Велепец повернувся у збірну України 1375
08:55 Футбол Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу 695
08:45 Футбол Тренер збірної Казахстану оцінив матч проти України 1869
08:33 Пряма трансляція Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE 640

Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді

Сьогодні 10:14 778 1
Андрій Шевченко прокоментував матч проти збірної Казахстану
Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді
#Шевченко, #Україна, #Казахстан

Джерело - УАФ.

Збірна України могла закривати гру з Казахстаном ще у першому таймі.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

Актуально: Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу

"Треба реалізовувати свої моменти. Ми створили достатньо, щоб іще в першому таймі закрити цю гру. Це не відмовки, а факти, як вони є. Ми пропускаємо контратаку — нас карають. Потім десь ми трошки втратили свої позиції. При цьому все одно створюємо моменти. Ми припускаємося помилок, яких раніше не було. Я з командою на цю тему розмовляю. Щоб провести детальний аналіз, мені потрібно зараз трохи часу. Так, ми ускладнили собі завдання. Але я не бачу в цьому безвиході. Ми набрали мало очок удома — будемо брати їх на виїзді", - відзначив Шевченко.

Нагадаємо, збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.

Коментарі ()