Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу

Огляд матчу Україна - Казахстан

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України вдома не переграла Казахстан.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 31 березня

Група D

Україна - Казахстан 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Яремчук, 1:1 - 59 Мужиков

Україна: Трубін, Караваєв (Тимчик 87), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Зінченко, Маліновський, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81), Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатілов, Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов (Бистров 46), Валіуллін, Мужиков, Абікен (Вороговський 46), Тагиберген (Оразов 46), Аімбетов (Карімов 60), Нургалієв (Тургишваєв 88)

Попередження: Матвієнко 69, Марлос 90 - Аліп 6, Абікен 36, Мужиков 43, Вороговський 62, Карімов 69, Покатілов 90+1.