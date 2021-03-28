Конопля: Завжди потрібно бути готовим отримати шанс у збірній України

Захисник збірної України готовий вийти на поле в майбутньому матчі

Джерело - ТК Футбол.

Захисник збірної України Юхим Конопля бажає вийти на поле у матчі з командою Фінляндії, який відбудеться у рамках другого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив сам футболіст.

"Внутрішньо завжди потрібно бути готовим отримати шанс у збірній України, тут їх багато просто не може бути, тому що це національна команда, тут кращі з кращих знаходяться і всі заслуговують на свій шанс. Його потрібно чекати завжди", - сказав Конопля.

Поєдинок Україна - Фінляндія відбудеться 28 березня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Раніше, стала відома заявка збірної України на матч з Фінляндією.