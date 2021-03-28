Стала відома заявка збірної України на матч з Фінляндією

Поєдинок розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, збірна України прийматиме Фінляндію в рамках 2 туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Головний тренер Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч.

Георгій Бущан, Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Олександр Сирота, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Марлос, Андрій Пятов, Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Олександр Зубков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Жуніор Мораес, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.