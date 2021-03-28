Україна - Фінляндія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації до ЧС-2022

Джерело - Чемпiон.

28 березня збірна України проведе матч відбіркового циклу до ЧС-2022 року проти команди Фінляндії. Поєдинок пройде в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає - о 21:45.

Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу

Букмекери досить прогнозовано записали Україну у фаворити цієї зустрічі.

Коефіцієнт на перемогу фінів становить 5,65, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка - 1,75. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,68.

На те, що українці зможуть не програти вдома, коефіцієнт становить 1,18. На перемогу Фінляндії