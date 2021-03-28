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Стало відомо, коли відновиться Бєсєдін та Циганков

Сьогодні 12:30 508 0
Форвард киян зможе тренуватися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відновиться Бєсєдін та Циганков
#Динамо

Джерело - Футбол News.

Лідери Динамо Артем Бєсєдін та Віктор Циганков вже скоро приступлять до тренувань.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Луческу звернувся. Ми допомогли, як могли. Прийняли їх на своїй базі, вони там тренуються. Вони опинилися в складній ситуації, але ми повинні допомагати всім, чим можемо допомогти. Будь-який клуб може опинитися в такій ситуації. Бесєдін буде тренуватися з наступного тижня. Циганкову, напевно, потрібна ще тиждень ", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо розгромило Динамо Бухарест у товариському матчі.

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