Стало відомо, коли відновиться Бєсєдін та Циганков

Лідери Динамо Артем Бєсєдін та Віктор Циганков вже скоро приступлять до тренувань.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Луческу звернувся. Ми допомогли, як могли. Прийняли їх на своїй базі, вони там тренуються. Вони опинилися в складній ситуації, але ми повинні допомагати всім, чим можемо допомогти. Будь-який клуб може опинитися в такій ситуації. Бесєдін буде тренуватися з наступного тижня. Циганкову, напевно, потрібна ще тиждень ", - сказав Суркіс.