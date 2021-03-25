Шевченко: Грати з Францією у відкритий футбол - самогубство

Тренерський штаб збірної України давно готувався до матчу з національною командою Франції (1:1).

Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко.

"Це була хороша для нас гра. Ми виконали план, уперше грали за такою схемою. Було дуже складно, оскільки ми мали замало часу на підготовку. Я хочу подякувати своїм футболістам за докладені ними зусилля й командну гру. Вони витратили багато енергії, але це єдиний спосіб зупинити настільки талановиту команду, як Франція. Для нас це дуже хороший результат - здобути сьогодні одне очко.

Ми давно готувалися до цієї зустрічі, дуже добре вивчали суперника. Товариський матч теж допоміг, дав нам інформацію, що розкриватися й грати у відкритий футбол із Францією на сьогодні рівноцінно самогубству. Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але сьогодні менше це робив. Сьогодні Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався, дякую нашим футболістам за виконану роботу", - зазначив Шевченко.