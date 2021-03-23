Джерело - sportarena.com.
Захисник Вулвергепмтона Макс Кілман приїжджав в Україну щодо отримання громадянства.
Про це повідомляє Sport Arena.
Питання з отриманням гравцем українського громадянства вже вирішене в позитивну сторону.
Футболіст повинен був зустрітися з головним тренером української збірної Андрієм Шевченком і президентом УАФ Андрієм Павелко щодо своїх перспектив виступати за синьо-жовтих.
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Проблеми з громадянством пов’язані з тим, що Кілман зіграв 25 матчів за збірну Англії з футзалу (вісім – офіційних).