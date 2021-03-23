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ФІФА дозволить Кілмену грати за збірну України - джерело

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Макс Кілман має шанс зіграти за збірну України
ФІФА дозволить Кілмену грати за збірну України - джерело
#Кілмен, #Україна, #ФІФА

Джерело - sportarena.com.

Захисник Вулвергепмтона Макс Кілман приїжджав в Україну щодо отримання громадянства.

Про це повідомляє Sport Arena.

Питання з отриманням гравцем українського громадянства вже вирішене в позитивну сторону.

Футболіст повинен був зустрітися з головним тренером української збірної Андрієм Шевченком і президентом УАФ Андрієм Павелко щодо своїх перспектив виступати за синьо-жовтих.

Актуально: Шевченко: Кілмен проходить процес отримання українського паспорта

Проблеми з громадянством пов’язані з тим, що Кілман зіграв 25 матчів за збірну Англії з футзалу (вісім – офіційних).

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