Макс Кілман має шанс зіграти за збірну України

Захисник Вулвергепмтона Макс Кілман приїжджав в Україну щодо отримання громадянства.

Про це повідомляє Sport Arena.

Питання з отриманням гравцем українського громадянства вже вирішене в позитивну сторону.

Футболіст повинен був зустрітися з головним тренером української збірної Андрієм Шевченком і президентом УАФ Андрієм Павелко щодо своїх перспектив виступати за синьо-жовтих.

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Проблеми з громадянством пов’язані з тим, що Кілман зіграв 25 матчів за збірну Англії з футзалу (вісім – офіційних).