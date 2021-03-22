Джерело - Чемпіон.
Захисник Вулверхемптона Макс Кілмен має проблеми з отриманням спортивного громадянства України.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
За його інформацією, крім отримання українського паспорта, Кілмену слід змінити спортивне громадянство, так як він провів 8 офіційних матчів за футзальну збірну Англії.
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Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що ніяких застережень з приводу Кілмена немає, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.
"Тепер рішення за ФІФА, куди звернулася УАФ з приводу цієї ситуації. Шанси на задоволення запиту - дуже невисокі", - розповів Циганик.