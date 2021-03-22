Шевченко: Кілмен проходить процес отримання українського паспорта

Англійський захисник Вулвергемптона Макс Кілмен може отримати український паспорт.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Якщо гравець хоче грати за збірну, перш, ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт - тоді будемо розглядати. Що стосується Кілмена. Наскільки я знаю, у нього йде цей процес. Коли процес буде закінчений, коли він отримає паспорт на руки, тоді вже будемо реагувати", - сказав Шевченко.