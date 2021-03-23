Денисов: Через рік нашому чемпіону і віцечемпіону доведеться нести рояль

Повернення Олександра Ярославського у футбол потрібне президенту Шахтаря Рінату Ахметову та президенту Динамо Ігорю Суркісу.

Про це заявив футбольний журналіст Олександр Денисов.

"Повернення Олександра Ярославського, про яке він сам говорить, – це те, що потрібно зараз і президенту Шахтаря Рінату Ахметову, і президенту Динамо Ігорю Суркісу.

Але це станеться не завтра, а значить, через рік нашому чемпіону і віцечемпіону доведеться нести рояль, а не грати на ньому, перш ніж вони досягнуть групового етапу", - зазначив Денисов.