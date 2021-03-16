Суркіс готовий допомогти відродити Металіст

Президент Динамо Ігор Суркіс зацікавлений у відродженні Металіста і готовий максимально сприяти цьому.

Про це розповів сам президент киян.

"Я неодноразово казав, що мені шкода, що така людина, як Ярославський, пішов із футболу. Він щиро любив свою команду, він дійсно любив футбол. Так, ми сварилися, сперечалися, з’ясовували стосунки, але він бився за свою команду так само, як і я за свою. Зараз матч Зоря – Динамо відіграли і тепер незрозуміло, який поєдинок буде центральним у наступному турі.

А раніше як: Дніпро проти Металіста, Шахтар із Динамо, Шахтар із Металістом, Динамо з Карпатами... Це був чемпіонат європейського рівня. Але багато команд зникли, дехто кинув команди. Ярославський пояснив, чому він змушений був піти, і заперечити йому важко. Але якщо він хоче відродити футбол у Харкові, громадськість має йому всіляко допомагати у цьому. Більше того, скажу відверто, я теж готовий допомогти. Приміром, на стадії формуванні команди навіть своїх футболістів готовий відпустити – в нас багато гравців, і не всі хлопці бувають затребуваними.

Конкуренції точно не боюся. Він каже, щоб ми береглися, але я так само можу і йому відповісти. У нас були прекрасні ігри у Прем’єр-лізі. Єдине, з чим я можу не погодитися, – це ультиматуми уболівальникам, які, за його словами, мають заповнювати стадіон на кожну гру. Звичайно, він звик, що на футбол ходили по 30 тисяч людей. Але якщо команда буде показувати гру, то людей не потрібно буде насильно заганяти на трибуни – вони самі будуть приходити. Як було раніше", – сказав Суркіс.