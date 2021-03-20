Джерело - Чемпіон.
Ворскла приймала Олімпік у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 березня, 19 тур
Голи: 1:0 - 13 Степанюк, 2:0 - 25 автогол Снурніцин, 3:0 - 55 Степанюк
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Пердута, Якубу(Сємілєт 83), Луізао(Скляр 68), Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк(Челядін 75), Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Сємілєт, Щербак
Олімпік: Бетім, Пасіч, Векляк, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Бабенко, Політило, Альваренга(Беніто 63), Таллес, Нкенг
Запасні: Чекотун, Давиденко, Драме, Хамелюк, Завійський, Чогадзе, Романовський, Беніто, Каргбо
Жовті картки: Зотко(44), Кулач(78)