Дніпро-1 упевнено перемогло Десну в 19 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Десна приймала Дніпро-1 у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь дніпрян.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
19 тур, 20 березня
Десна - Дніпро-1 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Чузе, 0:2 - 90+4 Чузе
Десна: Литовка, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калітвінцев, Чепурненко(Домбровський 46), Гітченко, Мостовий(Картушов 72), Гуцуляк(Безбородько 84), Конопля, Будківський
Запасні: Сидоренко, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Безбородько, Сухоцький, Імерков, Дегтярьов
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Піхальнок, Ігнатенко, Назаренко(Цуріков 69), Чуже, Когут,(Ді Франко 78) Довбик(Хобленко 90)
Запасні: Сарнавський, Адамюк, Сафронов, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Білл, Булеца, Хобленко
Жовті картки: Довбик(51), Безбородько(90+3)