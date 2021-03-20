 Ворскла розгромила Олімпік у 19 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла розгромила Олімпік у 19 турі УПЛ

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Степанюк оформив дубль
Ворскла розгромила Олімпік у 19 турі УПЛ
#Ворскла, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла приймала Олімпік у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 березня, 19 тур

Ворскла - Олімпік 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Степанюк, 2:0 - 25 автогол Снурніцин, 3:0 - 55 Степанюк

Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Пердута, Якубу(Сємілєт 83), Луізао(Скляр 68), Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк(Челядін 75), Кулач

Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Сємілєт, Щербак

Олімпік: Бетім, Пасіч, Векляк, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Бабенко, Політило, Альваренга(Беніто 63), Таллес, Нкенг

Запасні: Чекотун, Давиденко, Драме, Хамелюк, Завійський, Чогадзе, Романовський, Беніто, Каргбо

Жовті картки: Зотко(44), Кулач(78)

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