Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка

Манчестер Сіті готується підсилити позицію українця Олександра Зінченка

Манчестер Сіті наступного літа має намір придбати нового гравця на позицію лівого захисника.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво англійського клубу розглядає декілька кандидатур, серед яких 18-річний португальський футболіст лісабонського Спортінга Нуну Мендеш.

Мендеш — вихованець Спортінга. У поточному сезоні гравець провів за португальський клуб 25 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Складністю може стати розмір клаусули гравця, яка складає 70 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив неймовірне досягнення у Лізі чемпіонів.