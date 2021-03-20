Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка

Джерело - sport.ua.
Манчестер Сіті наступного літа має намір придбати нового гравця на позицію лівого захисника.
Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.
Керівництво англійського клубу розглядає декілька кандидатур, серед яких 18-річний португальський футболіст лісабонського Спортінга Нуну Мендеш.
Мендеш — вихованець Спортінга. У поточному сезоні гравець провів за португальський клуб 25 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Складністю може стати розмір клаусули гравця, яка складає 70 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2025 року.
Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив неймовірне досягнення у Лізі чемпіонів.