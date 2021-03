Манчестер Сіті став другою командою в історії Ліги чемпіонів, яка за сезон пропустили лише 1 гол у 8 матчах.

У повторному матчі 1/8 Ліги чемпіонів Манчестер Сіті переміг менхенгладбаську Боруссію 2:0 та вийшов до чвертьфіналу турніру.

Український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну у другому таймі та став співавтором досягнення англійського клубу.

Манчестер Сіті пропустив лише 1 гол у 8 матчах Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні та повторив досягнення нідерландського Аяксу, встановлене у ЛЧ 1995/96, який також пропустив 1 м'яч у 8 іграх.

