Джерело - espreso.tv.
Манчестер Сіті став другою командою в історії Ліги чемпіонів, яка за сезон пропустили лише 1 гол у 8 матчах.
Про це повідомляє Opta у twitter.
У повторному матчі 1/8 Ліги чемпіонів Манчестер Сіті переміг менхенгладбаську Боруссію 2:0 та вийшов до чвертьфіналу турніру.
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Український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну у другому таймі та став співавтором досягнення англійського клубу.
Манчестер Сіті пропустив лише 1 гол у 8 матчах Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні та повторив досягнення нідерландського Аяксу, встановлене у ЛЧ 1995/96, який також пропустив 1 м'яч у 8 іграх.
1 - Manchester City have conceded only once in eight UEFA Champions League matches this season, the joint-fewest for any side after eight games in a single season in the competition, along with Ajax in 1995-96 (also 1 in 8). Authority. pic.twitter.com/67rwdEYgvk— OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021