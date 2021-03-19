 Вільярреал - Динамо 2:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал - Динамо 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 04:56 375 0
За сумою двох матчів 4:0 на користь іспанської команди
Вільярреал - Динамо 2:0. Огляд матчу
#Вільярреал, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи київське Динамо на виїзді програло Вільярреалу.

Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 18 березня

Вільярреал - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Морено, 2:0 - 36 Морено

(Перший матч - 2:0)

Вільярреал: Серхіо Асенхо - Хуан Фойт (Маріо Гаспар 63), Руаль Альбіоль, Раміро Морі, Альфонсо Педраса - Самуель Чуквезе (Алекс Баєна 71), Дані Парехо, Етьєн Капу, Ману Трігерос (Хайме Коста 79) - Карлос Бакка (Йеремі Піно 63), Херард Морено (Дані Раба 79)

Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Олександр Сирота (Денис Попов 83), Віталій Миколенко (Сідклей 83) - Олександр Андрієвський (Володимир Шепелєв 65), Сергій Сидорчук - Віктор Циганков (Владислав Супряга 46), Віталій Буяльський, Карлос де Пена - Жерсон Родрігес (Богдан Лєднєв 65)

Попередження: Ману Трігерос 17, Дані Парехо 43.

Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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