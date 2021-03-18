Шахтар поступився Ромі у 1/8 фіналу Ліги Європи

За сумою двох матчів 5:1 на користь підопічних Фонсеки

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар приймав італійську Рому.

У першому матчі протистояння Рома перемогла з рахунком 3:0.

У другому матчі Шахтар на початку другого тайму матчу пропустив гол, автором якого став Майораль. То ж далі зникли і математичні шанси - потрібно було забивати 5 голів. Через 5 хвилин Мораес зрівняв рахунок. А на 72-ій хвилині матчу Майораль знову вивів вперед Рому.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 18 березня

Шахтар - Рома 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Майораль, 1:1 - 59 Мораес. 1:2 - 72 Майораль

(Перший матч - 0:3)

Шахтар: Трубін, Додо (Болбат 82), Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік (Коноплянка 69), Тете (Марлос 60), Соломон (Судаков 77), Мораєс (Дентіньйо 77)

Рома: Пау Лопес, Кумбулла, Крістанте, Ібаньєс (Манчіні 46), Карсдорп (Б. Перес 58), Вільяр, Діавара (Лоренцо Пеллегріні 59), Спінаццола (Калафіорі 58), Педро (Ель-Шаараві 75), К. Перес, Майораль

Попередження: Маркос Антоніо 35, Алана Патрік 55 - Ібаньєс 25, Карсдорп 57

Нагадаємо, Шахтар отримав кілька пропозицій щодо Трубіна.