Манчестер Юнайтед не буде боротися за Роналду

У клубу немає грошей на гучний камбек португальця

Кріштіану Роналду, який може покинути Ювентус, не повернеться до ФК Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Express.

Червоні дияволи не працюватимуть над можливим поверненням Роналду. У клубу немає економічних можливостей задовольнити фінансові апетити португальця.

Двома головними претендентами на підписання Роналду називаються Реал і ПСЖ. Агент португальця вже провів переговори з мадридським клубом.

Раніше Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед у 2003-2009 роках.

Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.