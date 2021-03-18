Манчестер Юнайтед не буде боротися за Роналду

Джерело - sport.ua.
Кріштіану Роналду, який може покинути Ювентус, не повернеться до ФК Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Daily Express.
Червоні дияволи не працюватимуть над можливим поверненням Роналду. У клубу немає економічних можливостей задовольнити фінансові апетити португальця.
Двома головними претендентами на підписання Роналду називаються Реал і ПСЖ. Агент португальця вже провів переговори з мадридським клубом.
Раніше Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед у 2003-2009 роках.
Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.