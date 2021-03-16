Ювентус знайшов заміну Роналду

Туринський клуб може підписати Мауро Ікарді

Ювентус планує під час літнього міжсезоння підписати нового форварда.

Про це повідомляє Tuttosport.

Якщо Кріштіану Роналду залишиться в клубі - то туринці будуть шукати бюджетний варіант посилення атаки.

Однак можливий відхід Роналду змушує босів Ювентуса шукати зіркового форварда, який може замінити португальця. Клуб розглядає кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Ікарді.

У нинішньому сезоні на рахунку 28-річного аргентинця 6 голів і 6 асистів в 18 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 55 мільйонів євро.

У 2013 - 2019 роках Мауро Ікарді захищав кольори принципового суперника туринців, Інтера.

Раніше, Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле.