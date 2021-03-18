Суд зняв арешт з інтелектуальної власності ФК Металіст

Відродження харківського клубу все ближче

Ухвалою від 10 березня Київський районний суд Харкова зняв арешт з інтелектуальної власності ФК Металіст.

Про це повідомляє opendatabot.ua.

У відкритому засіданні Суд постановив задовольнити клопотання представника Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст про арешт майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та на промисловий зразок, що належать ФК Металіст.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше публічно про повернення Металіста заговорив експрезидент харківського клубу Олександр Ярославський, який в грудні 2012 року продав його Сергію Курченку за $300 млн. Клуб виключили зі списку учасників чемпіонату України у 2016 році через фінансові заборгованості.