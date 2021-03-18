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Казахстан назвав склад на матчі з Францією та Україною

Сьогодні 18:11 282 0
Всього в списку тренера 30 футболістів
Казахстан назвав склад на матчі з Францією та Україною
#Казахстан, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов визначився зі списком гравців, викликаних на найближчі матчі команди.

Про це повідомляє пресслужба федерації Казахстан.

Всього в списку тренера 30 футболістів.

Воротарі: Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатілов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабаси), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Захисники: Марат Бистров (Ахмат, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Ерланов (Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкин, Руслан Валіуллін (всі - Тобол), Олжас Керімжанов (Туран), Нурали Аліп (Кайрат), Ян Вороговскій (Беєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельскій (Лорі, Вірменія), Дмитро Шомко (Ротор, Росія), Тимур Досмагамбетов (Ордабаси).

Півзахисники: Бахтіяр Зайнутдинов (ЦСКА, Росія), Асхат Тагиберген, Серікжан Мужиків, Азат Нургалієв (всі - Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Айбол Абикен, Даніяр Усенов (обидва - Кайрат), Владислав Васильєв (Енергетик-БГУ, Білорусь), Еркебулан Тунгишбаев, Ельхан Астанов (обидва - Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва - Актобе).

Нападники: Абат Аймбетов (Крила Рад, Росія), Рамазан Карімов (Каспій).

Нагадаємо, що збірна Казахстану 28 березня в рамках відбору ЧС-2022 прийме Францію, а вже через три дні команда приїде до Києва, де зіграє на НСК Олімпійський.

Раніше, матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбудуться без глядачів.

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