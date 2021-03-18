Матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбудуться без глядачів

Джерело - Чемпіон.
З 20 березня у Києві запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.
На цей час буде заборонена:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).
Тому, 28 і 31 березня збірна України на НСК Олімпійський зіграє два домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 - проти Фінляндії та Казахстану без глядачів.