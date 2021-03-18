Матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбудуться без глядачів

У Києві вводять суворий локдаун

Джерело - Чемпіон.

З 20 березня у Києві запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

На цей час буде заборонена:

- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),

- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),

- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),

- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).

Тому, 28 і 31 березня збірна України на НСК Олімпійський зіграє два домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 - проти Фінляндії та Казахстану без глядачів.