Ібрагімович отримав виклик у збірну Швеції

Златан Ібрагімович може зіграти за збірну Швеції

Нападник Мілана Златан Ібрагімович незабаром відновить міжнародну кар'єру.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 39-річний форвард потрапив у розширений склад збірної Швеції на березневі матчі.

Златан зможе зіграти за свою національну команду в іграх кваліфікації ЧС-2022 проти Грузії (25 березня) і Косово (28 березня), а також взяти участь в товариському поєдинку проти Естонії (31 березня).

Нагадаємо, Златан у 2016 році оголосив про завершення кар'єри у збірній Швеції.