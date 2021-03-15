Суркіс: З Вільярреалом мало шансів, але чудеса стаються

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала (18 березня) гравці Динамо будуть боротися до кінця.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми хотіли гідно виступити на цій стадії Ліги Європи, яка ще не закінчилася. Я вірю, що хлопці будуть боротися до кінця.

Буде дуже складно і у нас мало шансів, але чудеса стаються, якщо є бажання досягти результату. Не знаю, як воно буде в Іспанії, але ще 8 місяців тому ніхто не вірив, що команда буде там, де вона зараз.

Я сподіваюся, що кожна гра, в якій грають молоді футболісти Забарний, Сирота, Попов, Шапаренко і той же Циганков, дасть їм досвід. Досвід, який зробить їх сильнішими. У них є перспектива вирости в великих футболістів, і найголовніше - створення оптимальної боєздатної команди", - сказав Суркіс.