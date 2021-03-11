Динамо - Вільярреал 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи вдома поступилося Вільярреалу.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 11 березня
Динамо - Вільярреал 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Торрес, 0:2 - 52 Альбіоль
Динамо: Бущан, Кендзьора (Караваэв, 84), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 68), Шапаренко (Шепелєв, 68), Циганков, Буяльський, Родрігес, Бєсєдін.
Вільярреал: Рулли, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес (Морі Фунес, 46), Педраса, Парехо, Капуе, Тригерос (Мої Гомес, 85), Чуквуезе (Хауме Коста, 84), Алькасер (Бакка, 63), Морено (Баена, 90).
Попереджені: Сидорчук (9) – Педраса (24), Капуе (65).