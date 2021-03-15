Один з найкращих бомбардирів УПЛ викликаний до збірної Азербайджану

Нурієв забив 8 м'ячів за Минай

Джерело - ФК Минай.

24-річний нападник Миная Анатолій Нурієв отримав виклик до національної збірної Азербайджану.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нурієв відправиться в розташування команди 21 березня, відразу після матчу 19-го туру української Прем'єр-ліги з Маріуполем.

У березні збірна Азербайджану проведе 3 поєдинки: у кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Португалією і Сербією, а також контрольний матч з Катаром.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Нурієв забив 8 м'ячів в 16 поєдинках чемпіонату України і ділить з форвардом Зорі Олександром Гладким четверте-п'яте місця в бомбардирських перегонах. Більшість голів Анатолій забив з пенальті.

Раніше, Інгулець у більшості мінімально переміг Минай.