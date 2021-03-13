Інгулець у більшості мінімально переміг Минай

Єдиний гол у матчі забив Младен Бартулович

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув мінімальну перемогу в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

Єдиний гол у матчі забив Младен Бартулович на 27-й хвилині матчу.

Варто зазначити, що Минай грав у меншості з 25-ї хвилини.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

18 тур, 13 березня

Минай - Інгулець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Бартулович(П)

Минай: Попович, Кожанов(Хохлов 57), Карась, Пиняшко, Ткачук, Шиндер(Ахмедзаде 68), Книш, Нурієв, Маємбе(Бойко 57), Мілевський(Сніжко 32), Ковтун(Петрусенко 32)

Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Сніжко, Бойко, Попович, Хахльов, Ахмедзаде, Кополовець

Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Бартулович(Мкомола 72), Кучеренко(Чайковський 72), Шишка, Балан, Щедрий(Синьогуб 90+3), Сітчінава(Шевцов 90+3), Ковальов, Квасний

Запасні: Кринський, Шевцов, Мкомола, Чайковський, Білоцерковець, Асмелаш, Синьогуб, Семенко

Жовті картки: Шиндер(7), Ковтун(12), Кучеренко(13), Карась(19), Карась(25), Чайковський(86), Книш(90+3), Щедрий(90+3)

Червона картка: Карась(25 друга жовта)