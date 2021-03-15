Кварцяний: З бразильцями в Шахтарі щось не те

Шахтарю не вистачає тактичних схем в атаці.

Про це розповів український тренер Віталій Кварцяний.

"Мені здається, що щось з бразильцями не те в Шахтарі. Вони перестали прогресувати, десь заспокоїлися і чекають, коли їх кудись запросять. У міжнародних зустрічах вони інакше діють. Але потрібно знати, що відбувається всередині колективу, тому що клас гравців не пропав. А невдала смуга буває у кожної команди.

Що стосується тактики, то все вже звикли до Шахтаря. Вони постійно хочуть завести м'яч у ворота. Мені здається, їм не вистачає габаритного форварда, щоб забивав головою після подач. Мораесу і Фернандо важко пробити в штрафній, якщо суперник всією командою обороняється.

У Шахтаря повинні бути різні варіанти атаки", - вважає Кварцяний.