Шахтар - Десна: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У рамках 18-го туру Прем'єр-ліги Шахтар приймає Десну.
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Соломон, Антоніо, Патрік, Тете – Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Бондар, Корнієнко, Судаков, Марлос, Дентінью, Коноплянка, Тайсон.
Актуально: Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE
Десна: Паст – Полегенько, Імереков, Тамм, Мостовий – Чепурненко, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Картушов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Константін-Крістіан, Домбровський, Арвеладзе, Гітченко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов
Матч розпочнеться о 17:00 у Києві на НСК Олімпійський.