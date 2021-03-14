Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 14 березня, на нСК Олімпійському, о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Десна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола на полі Десни завершився нічиєю - 2:2. У минулому турі Шахтар, у скандальній грі, мінімально переміг Олімпік (0:1), а Десна розгромила Рух (0:4). Таким чином, після 17 турі Десна посідаю 4 сходинку в турнірній таблиці. У підопічних Рябоконя - 30 очок. У Руха - 13 очок і 12 місце. Очолює турнірну таблицю Динамо, у якого 40 очок. Шахтар із 36 балами - другий, Зоря - требя з 30 очками.