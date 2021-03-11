 Остап Маркевич: У Динамо є шанс пройти Вільярреал | Футбол | Champion.com.ua
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Остап Маркевич: У Динамо є шанс пройти Вільярреал

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Остап Маркевич прокоментував матч Динамо - Вільярреал
Остап Маркевич: У Динамо є шанс пройти Вільярреал
#Динамо, #Вільярреал

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Маріуполь Остап Маркевич оцінив шанси Динамо у матчі Ліги Європи проти Вільярреала.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Багато буде залежати від того, який склад вибере на гру в Києві Унаї Емері. Він може зробити мікс, довірити місце на полі в першій грі молодим. Оскільки в чемпіонаті у Вільярреала були в останніх іграх невдачі, тренер на Лігу Європи може трохи змінити склад, але молоді гравці теж захочуть проявити себе.

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В цьому і шанс для Динамо, в складі якого теж досить молоді. Вважаю, що шанси у Динамо є на сумарний прохід Вільярреала", - розповів Маркевич.

Раніше, Миколенко назвав найнебезпечнішого гравця Вільярреала.

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