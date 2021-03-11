Луческу назвав стартовий склад Динамо на матч з Вільярреалом

Джерело - Чемпіон.
Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи прийме Вільярреал.
Стали відомі склади команд:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін
Запасні: Бойко, Караваєв, Шепелев, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Дуелунд, Де Пена, Лєднєв, Ванат, Супряга
Вільяреал: Рульї – Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Педраса – Трігерос, Капу, Парехо – Чуквезе, Морено, Алькасер
Матч розпочнеться о 19:55.
Раніше, Миколенко назвав найнебезпечнішого гравця Вільярреала.