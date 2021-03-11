Миколенко назвав найнебезпечнішого гравця Вільярреала

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#Динамо, #Вільярреал

Джерело - footballua.tv.

Захисник Динамо Віталій Миколенко оцінив матчі Ліги Європи проти Вільярреала.

Про це розповів сам футболіст.

"Гроші в футбол не грають. Ми грали за збірну проти Іспанії. Іспанія коштувала в рази дорожче, але ми все одно виграли.

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У Вільярреала вся команда добре згуртована, я б виділив гравця під номером 7 - Морено. Всі гравці дуже хороші. Ми дивилися теорію, він часто зміщується на правий фланг. Вже вивчили, постараємося перекрити цього гравця", - відзначив Миколенко.

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