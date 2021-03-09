Президент Ла-Ліги: Ми готові до відходу Мессі

Президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас оцінив можливий відхід Ліонеля Мессі з Барселони.

Про це розповів сам функціонер.

"Мессі не міг покинути Барселону в це трансферне вікно через домовленості в його контракті з клубом, проте, як я колись говорив про відхід Кріштіану Роналду, ми будемо готові в фінансовому плані до подібного сценарію.

Роналду пішов з Реала в результаті рішення клубу, тому я не маю права нічого говорити з цього приводу. Безумовно, я б хотів би зібрати кращих гравців в світі всередині Ла-Ліги, але схожа історія з переходом трапилася свого часу і з Неймаром.

Кріштіану був найкращим голеадором нашого чемпіонату свого часу, і ми були шоковані новиною про його трансфер, проте фінансові наслідки від його переходу виявилися для нас не такими вже й вагомими. Ми заздалегідь підготувалися до цього моменту", - розповів Тебас.