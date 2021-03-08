Лапорта відповів на питання про майбутнє Мессі у Барселоні

Новий президент каталонців пообіцяв зробити все, щоб аргентинець залишився в клубі

Джерело - Чемпіон.

Новообраний президент Барселони Жоан Лапорта буде спілкуватися з аргентинцем Ліонелем Мессі про його майбутнє в стані синьо-гранатових.

Про це заявив сам менеджер.

"Я подзвоню Ліонелю Мессі. Чи зможу я переконати Лео залишитися? Це буде залежати від нього, я зроблю все, що в моїх силах і в рамках економічних можливостей клубу, щоб він залишився в Барселоні", - заявив Лапорта.

Joan Laporta - new Barcelona president - to RAC1: “I will be calling Lionel Messi. Will I convince Leo to stay? It will depend on him, I will do what I can, within the economic possibilities of the club, to make him stay at Barça”. 🔵🔴 @HagridFCB #FCB #Barcelona — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2021

Нагадаємо, що контракт Мессі з Барселоною закінчується 30 червня поточного року.