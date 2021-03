Лапорта відповів на питання про майбутнє Мессі у Барселоні

Новообраний президент Барселони Жоан Лапорта буде спілкуватися з аргентинцем Ліонелем Мессі про його майбутнє в стані синьо-гранатових.

Про це заявив сам менеджер.

Joan Laporta - new Barcelona president - to RAC1: “I will be calling Lionel Messi. Will I convince Leo to stay? It will depend on him, I will do what I can, within the economic possibilities of the club, to make him stay at Barça”. 🔵🔴 @HagridFCB #FCB #Barcelona